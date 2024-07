Mercato : Le PSG tenu en échec pour une sensation de l’Euro ?

Thomas Bourseau

Entre le PSG et le FC Barcelone, il semblerait qu’on se disputerait les services de Nico Williams en coulisses. L’ailier de 22 ans de la sélection espagnole et de l’Athletic Bilbao est contractuellement lié au club basque jusqu’en 2027. Et d’ailleurs, l’entraîneur de Bilbao, passé par le Barça, a clairement donné le ton pour la suite.

A l’Euro, Nico Williams a certes moins brillé que Lamine Yamal (17 ans) qui a fini meilleur passeur de la compétition avec quatre passes décisives et un but marqué. De son côté, Nico Williams a bénéficié d’une passe de Yamal en finale du championnat d’Europe face à l’Angleterre le dimanche 14 juillet dernier. Et cela lui a permis d’avoir un total de deux buts pour une passe décisive.

Ernesto Valverde annonce la couleur au PSG et à Barcelone

Les performances de Nico Williams avec La Roja sacrée championne d’Europe ne sont pas passées inaperçues. Et particulièrement du côté du PSG et du FC Barcelone. En coulisses, un bras de fer aurait lieu entre les deux équipes qui se sont affrontées en quarts de finale de la dernière édition de la Ligue des champions. Mais si l’on en croit les déclarations d’Ernesto Valverde en conférence de presse, l’ailier de 22 ans sous contrat jusqu’en juin 2027 à l’Athletic Bilbao ne pliera pas bagage cet été.

«Il est heureux avec nous et nous sommes heureux avec lui»

« Nous comptons sur lui pour revenir à l'entraînement (le 12 août), il est heureux avec nous et nous sommes heureux avec lui. On peut avoir une grande année. C'est une année où nous avons beaucoup de défis à relever. Je suis sûr qu'il aime ce qui l'attend, je le vois bien et heureux. (…) Je sais que cela doit être très important, mais je ne peux pas continuer à répéter la même chose. Nous sommes convaincus… Nico a un contrat, il est avec nous, nous sommes contents de lui et nous attendons qu'il commence à s'entraîner le jour prévu ». a confié l’entraîneur de l’Athletic Bilbao au sujet de Nico Williams, disposant d’une clause libératoire de 58M€.