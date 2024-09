Mercato : Le PSG signe un inconnu, il hallucine !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant le mercato estival, le PSG a lancé son recrutement par le transfert de Matvey Safonov. Le portier russe, méconnu du grand public, s’est engagé contre un chèque de 20M€ en provenance de Krasnodar. Une arrivée qui a surpris Daniel Riolo qui n’a pas compris pourquoi le PSG avait recruté un autre gardien de but alors qu’Arnau Tenas était déjà là.

Pour lancer son mercato, le PSG a décidé de lâcher 20M€ pour le transfert de Matvey Safonov. Le recrutement du portier russe a été une surprise et Daniel Riolo ne comprend toujours pas que le PSG ait recruté une doublure à Gianluigi Donnarumma.

Mercato - PSG : Une fake news à 50M€ est dénoncée ! https://t.co/a0TFkJHCkv pic.twitter.com/NFm8siT5u0 — le10sport (@le10sport) September 29, 2024

Safonov, Riolo ne comprend pas

« Il faut le redire, Safonov a coûté 20 millions d’euros au PSG et touche 400 000 euros par mois. Je vous donne ces éléments-là et je laisse les gens parler sur son niveau (…) Il y a forcément eu quelque chose », s’étonne le journaliste de RMC au micro de l’After Foot, avant de poursuivre.

«Le mec, personne ne le connaît»

« Le mec, personne ne le connaît, et ils vont le chercher en Russie à ce tarif-là. S’il avait été excellent, on l’aurait su. D’où tu vas le chercher alors que tu as Tenas en deuxième gardien de but, surtout à ce tarif qui est énorme. Moi, je suis obligé de me dire qu’il y a eu quelque chose. Je ne sais pas, c’est bizarre, il y a eu une mallette qui a trainé ou je ne sais pas, mais quand un transfert étonne à ce point… », ajoute Daniel Riolo.