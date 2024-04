Mercato : Le PSG s’attaque à un «grand joueur» pour remplacer Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un phénomène pour remplacer un prodige ? Le PSG souhaite frapper un grand coup pour remplacer Kylian Mbappé en mettant la main sur Lamine Yamal. La jeune pépite barcelonaise est présentée par la presse comme le grand rêve du Qatar. Mais ce dossier est particulièrement complexe en raison notamment du montant de sa clause libératoire.

Le quart de finale de Ligue des champions face au FC Barcelone a, peut-être, donné des idées à la direction du PSG. Ces dernières heures, Le Parisien a confirmé que la direction ciblait Lamine Yamal pour remplacer Kylian Mbappé. Âgée de 16 ans, la pépite espagnole pourrait faire l'objet d'une offre de 200M€ à l'approche du prochain mercato estival. « C’est un rêve pour tout de suite, mais si Paris n’arrive pas à le recruter maintenant, le rêve reviendra l’année prochaine et les années suivantes. Tout le temps, c’est un rêve qui ne va jamais cesser car Lamine Yamal, c’est le futur du football » explique Dominique Séverac, journaliste pour le quotidien.

Le PSG s'est fixé un objectif

Comme l'explique Pierre Chaperon, le PSG se doit de marquer les esprits après le départ de Mbappé. « Paris va chercher un grand joueur pour remplacer Mbappé cet été car le départ de Kylian est un coup dur au niveau image et médiatique » a confié le journaliste du Parisien . Raison pour laquelle le club parisien s'attaque à Yamal, présenté comme la future star de son sport.

Voilà le grand rêve du PSG