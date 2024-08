Mercato : Le PSG recrute une «star» et promet une «incroyable équipe» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est officiel depuis quelques heures, Désiré Doué s’est engagé avec le PSG. Le joueur de 19 ans confirme donc que la nouvelle stratégie de recrutement du club de la capitale s’appuie sur le recrutement de jeunes joueurs. Et cela semble plaire à Nasser Al-Khelaïfi, qui s’enflamme après ce nouveau transfert.

Le PSG poursuit son recrutement essentiellement passé sur le recrutement de joueurs prometteurs. Après Joao Neves (19 ans) et Willian Pacho (22 ans), c'est Désiré Doué (19 ans) qui s'est engagé avec le club de la capitale, pour environ 60M€ bonus compris, en provenance de Rennes. De quoi ravir Nasser Al-Khelaïfi.

Transferts : Le PSG lui fait déjà vivre «quelque chose de grand», il s’enflamme ! https://t.co/nNB5OnLhyM pic.twitter.com/ekTatEG6Cd — le10sport (@le10sport) August 17, 2024

«Désiré est l'une des jeunes stars les plus excitantes de France et d'Europe»

« Le Paris Saint-Germain est ravi d'accueillir Désiré Doué au sein de sa famille. Désiré est l'une des jeunes stars les plus excitantes de France et d'Europe, avec une grande envie de réussir au plus haut niveau avec le PSG », se félicite le président du PSG dans le communiqué publié par le club parisien, avant d'en rajouter une couche sur le projet global.

«Nous continuons à construire au PSG une incroyable équipe»

« Nous continuons à construire au Paris Saint-Germain une incroyable équipe de jeunes joueurs talentueux à tous les postes avec le principe collectif au cœur de tout ce que nous faisons », ajoute Nasser Al-Khelaïfi.