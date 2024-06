Mercato : Le PSG reçoit une mauvaise nouvelle pour son prochain transfert

Alexis Brunet

A l'approche du mercato, le PSG entend bien continuer sa moisson de jeunes talents français. Cet été, le club de la capitale se verrait notamment bien mettre la main sur Maghnes Akliouche. Le Monégasque a fait forte impression en Principauté et il pourrait bien être l’un des grands agitateurs du marché des transferts. Mais problème, l’ASM ne semble pas disposée à laisser filer son milieu de terrain.

Luis Enrique l’a annoncé, son PSG sera encore plus fort la saison prochaine. Et pour cause, le club de la capitale entend recruter au minimum un joueur par secteur. Pour le poste de gardien de but, Luis Campos semble avoir déjà acquis l’arrivée de Matvey Safonov, qui devrait débarquer en provenance de Krasnodar. Après cette première recrue, le conseiller football parisien pourra donc se concentrer sur ses autres missions, et elles sont nombreuses.

Un gros renfort est attendu en attaque

Le PSG va notamment devoir trouver un successeur à Kylian Mbappé, qui s’est engagé avec le Real Madrid. Cela ne sera pas une tâche aisée de remplacer le champion du monde 2018, mais Luis Campos a tout de même quelques noms en tête. Le conseiller football parisien serait notamment très chaud sur la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien souhaite rejoindre le club de la capitale, mais il faudra pour cela se mettre d’accord avec Naples, ce qui n’est jamais facile.

Mercato - PSG : Il a dit oui pour son transfert https://t.co/lNCQcJkyNE pic.twitter.com/FhEOpcDcCP — le10sport (@le10sport) June 7, 2024

L’ASM veut garder Akliouche

En plus de l’attaque, le PSG va chercher à renforcer qualitativement son milieu de terrain. Luis Campos pense notamment à Maghnes Akliouche, qui a impressionné du côté de l’ASM cette saison. Problème, alors que le joueur souhaite rejoindre Paris, Monaco ne serait pas enclin à laisser partir le jeune Français. Il faudra donc que le conseiller football du PSG se montre convaincant s’il veut offrir à Luis Enrique l’un des meilleurs cracks du championnat de France.