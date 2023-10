Mercato : Le PSG rassuré pour l'une de ses stars

Axel Cornic

Depuis son arrivée en 2021, Gianluigi Donnarumma se retrouve régulièrement sous le feu des critiques et ces derniers mois son statut est remis en question, notamment avec Keylor Navas sur le banc des remplaçants. En Italie, on a d’ailleurs relancé les spéculations autour d’un retour en Serie A et plus précisément du côté de la Juventus.

L'été fut très agité pour le PSG, qui a dépensé près de 400M€ sur le marché des transferts. Luis Campos est pourtant passé à côté de certaines opérations assez importantes, avec notamment un échange impliquant Gianluigi Donnarumma.

Mbappé galère au PSG, Deschamps prend position https://t.co/Cl26AOenvr pic.twitter.com/DyeAZvtGCR — le10sport (@le10sport) October 5, 2023

Le PSG aurait pu laisser filer Donnarumma

Plusieurs médias italiens ont en effet assuré que la Juventus et le PSG auraient longtemps discuté d’un échange entre le gardien transalpin et Dusan Vlahovic, attaquant âgé de 23 ans. Finalement, un terrain d’entente n’a pas pu être trouvé, puisque les Bianconeri réclamaient une indemnité de transfert en plus de Donnarumma.

La Juventus plus intéressée ?