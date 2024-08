Mercato : Le PSG programme un rendez-vous pour un transfert historique

Alexis Brunet

Après avoir activé plusieurs pistes depuis de nombreuses semaines, le PSG semble avoir fait son choix. Afin de remplacer Kylian Mbappé, le club de la capitale aurait décidé d’accélérer sur le dossier Julian Alvarez. Des discussions devraient avoir lieu dès la semaine prochaine pour l’arrivée du buteur à Paris. Cela pourrait être un transfert historique, car aucun joueur n’est pour le moment passé de Manchester City au PSG, vu les tensions entre le Qatar et les Émirats arabes unis.

Le temps semble très long pour les supporters du PSG. Le temps file et le club de la capitale n’a toujours pas enregistré l’arrivée d’un attaquant pour remplacer Kylian Mbappé, alors que ce dernier a rejoint le Real Madrid depuis déjà plusieurs semaines. Une fois l’arrivée de João Neves bouclée, il y a de très grandes chances pour que le champion de France s’attaque à ce chantier important.

Mercato : Lâché par le PSG, il fait une annonce https://t.co/wg5lmVI2p5 pic.twitter.com/nKUZQZNens — le10sport (@le10sport) August 1, 2024

Le PSG a pensé à Kvaratskhelia

Même si aucun attaquant n’a pour le moment posé ses valises à Paris, Luis Campos a plusieurs pistes en tête. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le conseiller football du PSG voulait initialement mettre la main sur Khvicha Kvaratskhelia, qui était d’ailleurs d’accord pour rejoindre Paris. Mais l’opération ne devrait finalement pas aboutir, la faute au Napoli. En effet, la formation italienne ne souhaite pas vendre le Géorgien cet été et son président ne semble pas d’accord pour changer d’avis.

Le PSG va accélérer sur Julian Alvarez

Pour se remettre de l’échec du dossier Kvaratskhelia, le PSG aurait ciblé un nouvel attaquant. D’après les informations d’ESPN Argentina, le club de la capitale est en train d’accélérer sur Julian Alvarez. Des discussions seraient même prévues la semaine prochaine entre Paris et Manchester City pour le buteur argentin. Si ce dernier débarque en France, ce transfert serait d’ailleurs historique. En effet, le champion du monde 2022 pourrait être le premier joueur à passer de Manchester City au PSG, ce qui n’a pas déjà été fait en raison des relations tendues entre le Qatar et les Émirats arabes unis, respectivement propriétaire de Paris et de City.