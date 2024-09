Mercato : Le PSG prêt à passer à l’action pour ce transfert à 100M€ ?

Alexis Brunet

Cet été, le PSG n’a pas fait de grosses folies pour recruter un attaquant. Toutefois, l’été prochain, le club de la capitale pourrait se laisser tenter et offrir un argument offensif de plus à Luis Enrique. Les dirigeants parisiens pensent notamment à Viktor Gyokeres, qui casse la baraque au Sporting Portugal et qui dispose d’une clause libératoire de 100M€.

Avec le départ de Kylian Mbappé cet été, bon nombre d’observateurs estimaient que le PSG allait mettre le paquet pour s’offrir une pointure en attaque. Finalement, les dirigeants parisiens ont été relativement sages et seul le jeune crack Désiré Doué est venu renforcer l’effectif de Luis Enrique d’un point de vue offensif. L’été prochain, la donne pourrait ne pas être la même et le club de la capitale pourrait bien faire une nouvelle folie.

Le PSG prêt à mettre 100M€ sur Gyökeres ?

Depuis le début de la saison, le PSG doit faire avec l’absence de Gonçalo Ramos. Le Portugais s’est blessé dès le premier match de championnat face au Havre et il est depuis toujours indisponible. Pour le remplacer, Luis Enrique a décidé de jouer la plupart du temps avec un faux numéro neuf. Un rôle qui a été confié tantôt à Marco Asensio, ou bien à Kang-in Lee par exemple. Mais à l’avenir, le club de la capitale pourrait bien offrir une autre solution en pointe à son coach. D’après les informations du journaliste Ekrem Konur, le PSG serait intéressé par le profil de Viktor Gyökeres. Ce dernier serait estimé à 100M€ par le Sporting Portugal.

Plusieurs clubs ont Gyökeres dans leur viseur

Toutefois, le PSG n’est pas le seul club à être intéressé par Viktor Gyökeres. Le champion de France devra surtout faire attention à la concurrence anglaise sur ce dossier, puisque Tottenham, Arsenal et Chelsea auraient également pris des renseignements sur le buteur suédois. Reste à voir quelle formation sera prête à transformer l’essai et à offrir les 100M€ réclamés par le Sporting Portugal.