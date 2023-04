Mercato : Le PSG prépare un gros cadeau à Mbappé

Thibault Morlain

Suite au dernier coup de gueule de Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux par rapport à la vidéo du PSG, des questions se sont à nouveau posées sur son avenir. Partira ? Ne partira pas ? Le feuilleton est ainsi reparti, mais voilà que selon les différents échos, Mbappé devrait toujours être au PSG la saison prochaine. D’ailleurs, lors du prochain mercato estival, le club de la capitale pourrait bien faire certains efforts pour satisfaire le crack de Bondy. Explications.

L’été dernier, Kylian Mbappé a prolongé avec le PSG jusqu’en 2024, disposant également d’une année supplémentaire en option. Malgré ce nouveau contrat, les rumeurs se multiplient à nouveau concernant l’avenir de l’international français. Il n’empêche que le PSG a toujours la main dans ce dossier. Si le club de la capitale ne veut pas se séparer de Mbappé alors il ne partira pas. On se dirigerait d’ailleurs vers ce scénario et cela pourrait se confirmer dans les semaines à venir…

Mbappé - PSG : Ça va être légendaire ! https://t.co/lxFcUbVRZS pic.twitter.com/0IiJ7ifmam — le10sport (@le10sport) April 17, 2023

Un attaquant de pointe pour satisfaire Mbappé

Voyant donc l’avenir avec Kylian Mbappé, le PSG veut le mettre dans les meilleures conditions pour la saison prochaine. Alors que le poste préférentiel de l’international français est dans le couloir gauche, le club de la capitale va alors tout faire pour recruter un attaquant de pointe cet été. Selon les informations du 10sport.com, cela sera la priorité de Luis Campos pour l’intersaison et ce que Lionel Messi reste ou non au PSG. A voir maintenant qui sera recruté par les Parisiens. Alors que les noms de Kolo Muani ou Osimhen circulent, le10sport.com vous a expliqué que Luis Campos est à fond sur Rafael Leao.

« Je suis Parisien et sous contrat »