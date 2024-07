Mercato : Le PSG prépare toujours une surprise pour remplacer Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête du successeur de Kylian Mbappé, le PSG avait fait de Khvicha Kvaratskhelia sa grande priorité. Néanmoins, compte tenu de la fermeté de Naples, le club parisien s’est rabattu sur Victor Osimhen. Cependant, le PSG n’aura pas abandonné la piste menant à Julian Alvarez, barré par la concurrence d’Erling Haaland à Manchester City.

Cet été, l'une des priorités du PSG sera de remplacer Kylian Mbappé. Rapidement, la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia a été mise en stand by face la fermeté de Naples. Ainsi, le dossier Victor Osimhen a été rouvert, mais selon le journaliste Jonathan Johnson, le club de la capitale n'a pas non plus renoncé à l'idée de recruter Julian Alvarez.

Mercato : Après Mbappé, voilà les trois attaquants du PSG sur le départ ! https://t.co/G8G6o5FMJ7 pic.twitter.com/jW7redoOZO — le10sport (@le10sport) July 18, 2024

Le PSG toujours dans le coup pour Alvarez ?

« Le PSG a également été associé à Julian Alvarez et je comprends pourquoi, car il a un profil intéressant, capable de jouer en tant qu'attaquant central ou en tant qu'attaquant de pointe, ou même comme numéro 10 de fortune. Néanmoins, que ce soit Alvarez ou Victor Osimhen, il sera très difficile de remplacer la puissance de Kylian Mbappé. Je serais également très intéressé de voir ce que de telles transactions signifient pour le PSG en termes de joueurs actuels dont il pense pouvoir se passer. On a déjà parlé d'un départ potentiel de Marco Asensio, qui a été associé à Besiktas, tandis que Randal Kolo Muani a été associé à l'Atlético de Madrid », rappelle-t-il dans sa chronique pour Caught Offside, avant de poursuivre.

«Il se peut qu'Alvarez soit l'un des joueurs à surveiller»

« Cependant, je ne vois pas comment le PSG pourrait se séparer de Goncalo Ramos, qui a montré des signes de retour à son meilleur niveau en fin de saison dernière. Je pense qu'Asensio ou Kolo Muani, et peut-être aussi Carlos Soler, seraient les options les plus probables dont le PSG envisagerait de se séparer. Je pense donc qu'Alvarez est un joueur qui pourrait intéresser le PSG s'il est disponible, mais je pense que pour qu'il quitte Manchester City maintenant, il faudrait qu'il force le mouvement. Il se peut qu'il soit frustré de n'avoir qu'un rôle secondaire à City, même si c'est derrière Erling Haaland. Après un bon été à la Copa América, il pense peut-être qu'il est temps d'aller quelque part où il peut être le premier choix offensif, ou au moins l'un des premiers choix offensifs. Les liens avec Osimhen se renforcent, cependant, et il se peut qu'Alvarez soit l'un des joueurs à surveiller au cas où le PSG ne serait pas en mesure d'acheter l'attaquant de Naples », ajoute Jonathan Johnson.