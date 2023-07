Mercato : Le PSG prépare du lourd, une offre de folie est attendue

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà très actif sur le mercato, le PSG n'entend pas s'arrêter en si bon chemin et prépare du lourd pour les prochaines semaines, notamment dans le secteur offensif. Dans cette optique, Bernardo Silva est la grande priorité de Luis Campos, un dossier qui s'annonce toutefois compliqué.

Le PSG a officiellement lancé son mercato avec les annonces des signatures de Milan Skriniar et Marco Asensio. D'autres officialisations sont attendues dans les prochaines heures à l'image de celles de Lucas Hernandez ou Manuel Ugarte. Dans la foulée, Luis Campos tentera de recruter du lourd dans le secteur offensif, avec Bernardo Silva en priorité, comme révélé par le10sport.com. Une tendance confirmée par le journaliste de L'EQUIPE Damien Degorre.

Mbappé : Le PSG s’active, un projet à 40M€ révélé ! https://t.co/kvWKFTlOQt pic.twitter.com/7l5p4cbMqd — le10sport (@le10sport) July 6, 2023

Bernardo Silva, la priorité du PSG

« Il n’y a pas encore de vraies négociations entre le PSG et Manchester City pour un transfert de Bernardo Silva. Mais il est clair qu’après avoir recruté six joueurs déjà, le PSG entend passer à une seconde phase de son mercato avec des joueurs d’envergure. Et Bernardo Silva est au sommet de cette liste », confie-t-il dans une vidéo diffusée sur le site de L'EQUIPE , avant d'assurer qu'il faudra que le PSG sorte le grand jeu pour convaincre Manchester City.

«Il va falloir que le PSG se montre très, très convaincant»