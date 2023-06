Mercato : Le PSG prépare deux gros coups, c’est déjà validé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncés avec insistance dans le viseur du PSG, Ilkay Gündogan et Bernardo Silva apparaissent comme des pistes prioritaires dans la short-list de Luis Campos. Et Eric Rabesandratana, ancien défenseur du PSG, estime que ces deux profils apporteraient énormément au club francilien la saison prochaine.

Le mercato est déjà très animé au PSG ! En plus du feuilleton du nouvel entraîneur qui fait couler beaucoup d’encre, Luis Campos s’active pour le recrutement, et trois renforts sont déjà actés : Milan Skriniar et Marco Asensio débarquent libres, tandis que le PSG a également bouclé le transfert du jeune Manuel Ugarte pour 60M€. Et d’autres profils sont ardemment courtisés par le PSG…

Le PSG fonce sur Gündogan et Bernardo Silva

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG en pince notamment pour Bernardo Silva, un profil que Luis Campos connaît très bien puisqu’il l’avait révélé par le passé à l’AS Monaco. Par ailleurs, au même titre que Skriniar et Asensio, le conseiller sportif du PSG envisage de recruter gratuitement Ilkay Gündogan, qui arrive au terme de son contrat avec Manchester City. La concurrence est rude dans ce dossier, puisque les Citizens souhaitent le prolonger, et le FC Barcelone est également à l’affût.

« J’aimerais vraiment qu’ils puissent venir »