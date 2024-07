Mercato : Le PSG lâche 200M€, il annonce un plan de folie

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à dénicher le remplaçant de Kylian Mbappé cet été, le PSG s'active dans différents dossiers, et regarde notamment du côté de Naples. Le club de la capitale aurait ainsi dégainé une offre de 200M€ pour recruter le duo Victor Osimhen - Khvicha Kvaratskhelia. Et vu d'Italie, il s'agit d'une offre impossible à refuser.

Cet été, le PSG semble avoir l'intention de frapper très fort pour renforcer son secteur offensif et ainsi remplacer Kylian Mbappé. Dans cette optique, la presse italienne a révélé l'existence d'une offre de 200M€ pour recruter Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia. Pour le moment, Naples ne semble pas réceptif à cette proposition, mais pour le journaliste italien Umberto Chiariello, il ne faut pas hésiter une seule seconde.

«Je leur donnerais tout de suite»

« S'il est vrai que le Paris Saint-Germain offre 200M€ pour Kvara et Osimhen, peut-être en le tirant un peu par le cou à 210/220M€, je leur donnerais tout de suite », assure-t-il au micro de TV Play avant d’évoquer ce qu’il ferait de ce pactole.

«Je vais chercher Chiesa, Lukaku, Gudmundsson et Koopmeiners»

« Je leur donnerai emmène-les en calèche, je vais chercher Chiesa, Lukaku, Gudmundsson et Koopmeiners et je piègerai la Juve deux fois : je leur enlèverai Chiesa et je leur prendrai Koopmeiners Et je le ferai demain matin », ajoute Umberto Chiariello.