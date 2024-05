Mercato : Le PSG envoie un message, des grands talents vont signer ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cette saison, Luis Enrique n'a pas hésité à lancer de joueurs formés au PSG, en plus des jeunes talents recrutés l'été dernier. Ainsi, Warren Zaïre-Emery s'est imposé comme un titulaire indiscutable tandis que Senny Mayulu et Yoram Zague se sont également fait une place dans la rotation. Une très bonne publicité pour la jeunesse parisienne.

Arrivé l'été dernier, Luis Enrique a rapidement posé sa patte sur l'effectif parisien. Notamment en lançant de jeunes joueurs à l'image de Bradley Barcola, recruté pour 50M€ l'été dernier. Mais le technicien espagnol s'est également appuyé sur le centre de formation du PSG en faisant de Warren Zaïre-Emery en titulaire indiscutable, mais en lançant également d'autres jeunes parisiens à l'image de Senny Mayulu, qui a bénéficié d'un temps de jeu important durant la seconde partie de saison, ou encore de Yoram Zague. Ce dernier, qui fêtait ses 18 ans mercredi, a d'ailleurs marqué son premier but contre l'OGC Nice (2-1). De bon augure pour Luis Enrique qui estime que le PSG a envoyé un message aux jeunes parisiens.

Transferts : Viré, il prépare un joli cadeau au PSG ! https://t.co/5oRVIwSNIU pic.twitter.com/fk1W8rEq7s — le10sport (@le10sport) May 16, 2024

«C’est un message pour toute la jeunesse de Paris et de toute l’Île-de-France»

« Je suis très heureux que des jeunes du centre de formation jouent avec nous. Et cette génération 2006 est vraiment prête à jouer et nous aider. C’est un message pour toute la jeunesse de Paris et de toute l’Île-de-France : si vous travaillez bien sur le terrain, le club va vous donner la possibilité de vous exposer. Ça crée une très bonne identité », lâche l'entraîneur du PSG en conférence de presse, avant de poursuivre.

«C’est bien pour le club, qui continue à développer son centre de formation»