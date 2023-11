Mercato : Le PSG en route pour boucler un transfert «record» en janvier

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG en pince sérieusement pour Gabriel Moscardo, alors que Luis Campos devrait se rendre au Brésil dans les prochains jours pour avancer dans les discussions. Le milieu des Corinthians âgé de 18 ans semble destiné à quitter rapidement son pays natal, de quoi permettre à son club de boucler une vente record, un chèque de 30M€ étant espéré.

Toujours en quête de jeunes talents, Luis Campos a coché le nom de Gabriel Moscardo. A 18 ans, le milieu de 18 ans jouit d’une belle cote en Europe, où le FC Barcelone ou encore Chelsea ont récemment coché son nom, mais c’est bien le PSG qui serait en pole. Bien qu’aucune offre n’ait encore été dégainée, le conseiller sportif serait en négociation avancée avec l’agent de la pépite et devrait se rendre à São Paolo samedi pour assister au match entre les Corinthians et l'Internacional.

Chelsea en retrait, le PSG en pole

Sur le site CaughtOffside , Fabrizio Romano a fait le point sur un dossier qui devrait agiter le mercato ces prochaines semaines. « Il n'y a pas d'accord entre Chelsea et les Corinthians pour Moscardo, ce n'est pas une affaire conclue , a d’abord précisé le journaliste en réponse aux rumeurs. Moscardo est un joueur que Chelsea apprécie, mais il n'est pas correct de dire que c'est une affaire conclue à ce stade . »

« Moscardo devrait devenir une vente record pour les Corinthians »