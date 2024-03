Mercato : Le PSG en rêve, la porte s’ouvre en grand

Benjamin Labrousse

Avec le départ de Kylian Mbappé en fin de saison, le PSG pourrait réaliser un mercato estival XXL. Au milieu de terrain notamment, le club parisien aurait des vues sur Joshua Kimmich. D’après Sky Sports, le Bayern Munich réfléchirait à vendre le joueur de 29 ans, qui ne considérerait toutefois pas Paris comme une destination potentielle. Mais ce mardi, une nouvelle révélation est tombée dans le dossier.

L’été risque d’être bouillant pour le PSG. Si le club Rouge et Bleu va subir un gros coup dur avec la perte en juin prochain de Kylian Mbappé, un mercato estival de gros calibre serait néanmoins en préparation dans la capitale. Ce n’est pas un secret, le PSG va chercher à se renforcer dans l’entrejeu, et aurait déjà coché le nom de Joshua Kimmich dans ce secteur…

Un retour au PSG, ce joueur de Deschamps répond enfin ! https://t.co/vLpwT6kzYc pic.twitter.com/80ZLLCreAy — le10sport (@le10sport) March 19, 2024

Kimmich pas intéressé par le PSG ?

Toutefois, l’opération pourrait d’ores et déjà prendre du plomb dans l’aile. Ce lundi, le journaliste de Sky Sports Florian Plettenberg lâchait une bombe en affirmant que le Bayern Munich était disposé à vendre le milieu de terrain cet été. Néanmoins, Joshua Kimmich considérerait un départ seulement pour cinq clubs : le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City, Liverpool, ou Arsenal. Le PSG ne ferait pas partie de l’intérêt de l’international Allemand…

« Il y a une chance de le vendre cet été »