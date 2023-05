Mercato : Le PSG dit non au Real Madrid, l’annonce fracassante 

Thomas Bourseau

Marco Verratti sur le départ comme Lionel Messi et Neymar ? Il est question d’envies d’ailleurs de l’Italien et notamment du Real Madrid ces derniers temps. Néanmoins, comme ce fut le cas avec Mbappé, le PSG fermerait la porte au champion d’Europe en titre.

Arrivé dans l’anonymat le plus complet en 2012 au même moment que Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva ou encore Ezequiel Lavezzi, Marco Verratti est le dernier joueur recruté cette année-là à évoluer au PSG. D’ailleurs, celui qui est surnommé Le Petit Hibou par ses fans, a prolongé son contrat au Paris Saint-Germain jusqu’en 2026 en décembre 2022, quelques mois après son 10ème anniversaire en temps que joueur du club de la capitale.

Des envies d’ailleurs pour Verratti ?

Cependant, selon L’Équipe , Marco Verratti regretterait le fait de ne plus témoigner de la même exigence qu’au temps de Zlatan Ibrahimovic, parti en 2016 dans le vestiaire du PSG. Pire, l’Italien n’aurait que très peu goûté les traitements du PSG et de ses supporters envers Lionel Messi et Neymar. Au point où il songerait à aller voir ailleurs. Néanmoins, le10sport.com vous a révélé que le PSG ne prévoirait pas de le laisser partir cet été, seulement six mois après la prolongation de son contrat.

Une recrue à 40M€ débarque au PSG, il se lâche https://t.co/fv2pbFQoH1 pic.twitter.com/IzWgzfSJLh — le10sport (@le10sport) May 21, 2023

Le Real Madrid se fait recaler par le PSG pour Verratti