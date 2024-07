Mercato : Le PSG dégaine une offre de 70M€, transfert imminent ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à renforcer son effectif, le PSG n'a pour le moment recruté que Matvey Safonov. Mais cela n'empêche pas Luis Campos de s'activer en coulisses pour enfin accélérer sur son recrutement. Dans cette optique, la grande priorité du club parisien se nomme João Neves. Une offre de 70M€ aurait même été dégainée par le PSG qui espère conclure ce dossier le plus rapidement possible.

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG se montre assez discret puisque seul Matvey Safonov a signé à Paris en provenance de Krasnodar pour environ 20M€, bonus compris. Désormais, le club de la capitale veut accélérer son recrutement alors que la reprise de l'entraînement est prévue le 15 juillet. Et dans le cœur du jeu, les Parisiens chercheront notamment à attirer un nouveau joueur pour épauler Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Dans cette optique, la priorité du PSG se nomme João Neves.

Le PSG offre 70M€ pour João Neves

Et selon les informations d'A Bola, le PSG a revu son offre à la hausse pour le transfert de João Neves, passant de 60M€ à 70M€. Une somme encore très éloignée des demandes de Benfica qui espère récupérer les 120M€ de la clause libératoire du jeune milieu de terrain portugais. Toutefois, le PSG semble persuadé que le club lisboète finira par revoir ses exigences à la baisse avec la possibilité d'un transfert à moins de 100M€.

Le PSG veut aller très vite pour ce transfert

Il faut dire qu'A Bola ajoute que le PSG souhaite aller très vite pour boucler ce transfert. Et pour cause, l'idée du club de la capitale et de devancer l'énorme concurrence qui commence à se former, notamment en Premier League où les deux clubs de Manchester sont intéressés, ainsi que Liverpool. Et la manne financière des équipes anglaises inquièterait le PSG, notamment celle de Manchester United qui aurait dégainé une offre de 60M€.