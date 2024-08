Mercato : Le PSG boucle une nouvelle opération, vers un transfert à 2M€ ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme attendu, Ilyes Housni va rejoindre Le Havre. Le jeune attaquant du PSG a passé sa visite médicale et aurait même déjà paraphé son bail afin de s'engager sous la forme de prêt assorti d'une option d'achat estimée à 2M€. Le club de la capitale devrait continuer à prendre en charge le salaire de son joueur.

D'ici vendredi soir, date à laquelle le mercato prendra fin, le PSG devrait annoncer plusieurs opérations. Et pour cause, après avoir déboursé 170M€ pour recruter quatre nouveaux joueurs, le club parisien souhaite désormais dégraisser. Et une nouvelle opération prend forme.

Housni vers un prêt avec option d'achat à 2M€

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Le Havre suit de près le jeune attaquant du PSG, à savoir Ilyes Housni. Et ce dossier devrait se concrétiser. En effet, selon les informations de Foot Mercato, le jeune attaquant parisien va rejoindre le club normand sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat estimée à 2M€ avec une prise en charge totale du salaire par le PSG.

Le PSG boucle un nouveau prêt

C'est donc déjà le cinquième prêt boucler par le PSG après Renato Sanches (Benfica), Cher Ndour (Besiktas), Lucas Lavallée (Aubagne) et Gabriel Moscardo (Reims). Mais le dégraissage du club de la capitale ne s'arrêtera évidemment pas là, et d'autres officialisations vont suivre.