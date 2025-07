Mercato : Le PSG agace une star avec une offre spéciale !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est entré dans la dernière année de son contrat, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas prolongé et les discussions en ce sens avec le PSG ne semblent pas avancer. L’international italien et son entourage ne seraient pas satisfaits de l’offre du club de la capitale, qui lui aurait proposé un salaire fixe avec une part de variables.

Le temps passe et le dossier Gianluigi Donnarumma ne semble pas beaucoup avancer. Arrivé au PSG à l’été 2021 en provenance de l’AC Milan, l’international italien (74 sélections) n’a plus qu’un an de contrat, jusqu’en juin 2026, et la question de sa prolongation n’a toujours pas été réglée.