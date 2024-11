Mercato : Le PSG a tenté une folie à 220M€ !

Axel Cornic

On s’attendait à un mercato estival titanesque pour le Paris Saint-Germain, qui avait la lourde tâche de remplacer Kylian Mbappé. Finalement, il n’y a que Désiré Doué qui est arrivé pour renforcer l'attaque, mais les dirigeants parisiens semblaient avoir d’autres plans en tête pour offrir non pas une, mais bien deux stars à Luis Enrique.

Un an après Neymar et Lionel Messi, le PSG a perdu Kylian Mbappé, qui n’a pas vraiment été remplacé. Car les dirigeants parisiens ont clamé haut et fort avoir changé de projet, terminant avec les stars planétaires, pour se concentrer plutôt sur le collectif et le développement de jeunes talents.

Le PSG rêvait d’Osimhen et de Kvaratskhelia

Pourtant, une énorme opération semblait tout de même tenter le PSG ! Depuis la fin du dernier mercato, les médias italiens ont parlé de négociations avec le Napoli autour de Victor Osimhen, mais surtout de Khvicha Kvaratskhelia. Ce dernier semblait être la grande priorité de Luis Enrique, très fan de son profil et persuadé qu’il était la recrue parfaite pour oublier Mbappé. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le PSG était disposé à mettre le prix pour s’attacher les services des deux stars de Serie A.

Une offre à 220M€ refusée par le Napoli

La Gazzetta dello Sport confirme en effet ce qui a pu se dire ces derniers mois, évoquant une offre de 220M€ du PSG pour Osimhen et Kvaratskhelia. Une somme extrêmement importante, même pour le club parisien, qui n’a pourtant pas convaincu le Napoli. Le président Aurelio De Laurentiis avait en effet mis son veto au départ de l’international géorgien, qui est d’ailleurs resté au club et qui se serait vu proposer récemment une belle revalorisation salariale pour prolonger son contrat. Pour le moment aucun accord n’a été trouvé, ce qui laisse une brèche dans laquelle les Parisiens pourraient bien s’engouffrer d’ici le prochain mercato estival.