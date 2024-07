Mercato : Le PSG a pris une grande décision pour l'avenir de Luis Enrique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour sa première saison en France et au PSG, Luis Enrique a réalisé un doublé Coupe de France-Championnat dont se satisfait Nasser Al-Khelaïfi. Dans l'esprit du président parisien, il n'est pas question de changer quoi que ce soit sur le banc. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, il serait même question d'une possible prolongation.

La saison de Luis Enrique aurait pu devenir historique. Vainqueur du Trophée des champions, de la Ligue 1 et de la Coupe de France, le technicien espagnol est passé proche d'un incroyable exploit en Ligue des champions. Éliminé en demi-finale, le PSG a raté le coche, mais Luis Enrique aura une nouvelle occasion de se racheter. Lié au club parisien jusqu'en 2025, l'ancien coach du FC Barcelone a fait savoir qu'il irait au bout de son bail.

Luis Enrique annonce la couleur

« Un retour au Barça ? Je dirais toujours que ça me plairait vu ce que signifie le Barça, mais ça me paraît difficile que nos chemins se recroisent. Moi cet été, je veux respecter mon contrat. On m’a dit à Paris qu’il y a un projet très bon à développer, et je ne serai pas celui qui romprai le contrat. Je ne l’ai jamais fait et je ne le ferai pas » avait-il confié lors d'un live organisé en mars dernier.

Le PSG prépare la suite