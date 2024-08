Mercato : Le PSG a mis la main sur le nouveau Thierry Henry ?

Alexis Brunet

En ce début de saison, Bradley Barcola brille avec le PSG. L’attaquant a déjà inscrit trois buts et il caracole en tête du classement des buteurs. L’ancien Lyonnais a amélioré sa technique de frappe, avec notamment souvent le choix d’un tir enroulé du droit. Pour certains, cela rappelle Thierry Henry, qui en avait fait sa marque de fabrique à une époque.

L’été dernier, le PSG avait décidé de miser environ 50M€ sur Bradley Barcola. Un choix qui avait étonné certains, car l’attaquant n’avait qu’une très faible expérience en Ligue 1. Mais un an plus tard, il faut avouer que le club de la capitale avait vu juste, car l’ancien joueur de l’OL est devenu un titulaire de l’équipe de Luis Enrique et il a réalisé de très bonnes performances.

Barcola a travaillé sa technique de frappe

En deux matches disputés cette saison, Bradley Barcola a déjà trouvé le chemin des filets à trois reprises. Le joueur du PSG est donc en réussite, mais il a surtout beaucoup travaillé. Selon Éric Hély, l’ancien entraîneur du Parisien chez les U19 de l’OL, interrogé par L’Équipe, le joueur de 21 ans a notamment bossé sur sa technique de frappe. « C’est quelque chose de naturel chez lui. Il a toujours préféré envelopper que de chercher la force. Il a travaillé spécifiquement là-dessus. »

Un enroulé du droit à la Thierry Henry ?

Pour Jean-François Vulliez, l’un de ses formateurs à l’OL, la technique de frappe de Bradley Barcola rappelle notamment celle d’un certain Thierry Henry. « Entre le moment où il est arrivé à Paris et aujourd’hui, il a encore progressé dans cet aspect. Il a désormais confiance dans cette frappe du droit. On sent qu’il a ses repères avec cet angle, un peu à la Thierry Henry. » On espère en tout cas pour le PSG que le joueur de 21 ans marquera autant l’histoire que son prestigieux prédécesseur.