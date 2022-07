Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG a le champ libre, Lewandowski lâche sa réponse pour un transfert à Paris

Publié le 14 juillet 2022 à 13h30 par Bernard Colas

Alors que le FC Barcelone apparaît en pole position pour le transfert de Robert Lewandowski, Joan Laporta a l’intention de formuler une nouvelle offre au Bayern Munich, ouvert au dialogue. Le club bavarois a fixé ses conditions, et celles-ci avantagent clairement le PSG et Chelsea, mais l’international polonais a déjà tranché pour son avenir.

Quel sera le dénouement du feuilleton Lewandowski ? L’attaquant de 33 ans est l’un des grands protagonistes du mercato estival et reste dans le flou pour son avenir. Le principal intéressé a pourtant les idées claires à un an de la fin de son contrat et veut quitter le Bayern Munich afin de rejoindre le FC Barcelone, qui en a fait sa priorité offensive. Les positions des deux clubs restent toutefois éloignées alors que le joueur a fait son retour à l’entraînement ce mercredi.

Les conditions sont fixées pour le transfert de Lewandowski

D’après SPORT1 , le FC Barcelone veut en tout cas accélérer en formulant une quatrième et dernière offre au Bayern Munich, qui sera envoyée cette semaine. Pour la première fois, les Bavarois sont prêts à s'asseoir autour d'une table avec le directeur sportif du club culé, Mateu Alemany, et à négocier concrètement la vente de Lewandowski si la proposition atteint la barre des 50M€, mais ce n’est pas l’unique condition fixée. Le Bayern Munich n’est pas serein en voyant les récents problèmes financiers du Barça et voudrait que la somme totale, ou du moins une grande partie, lui soit versée immédiatement, et non fractionnée en plusieurs versements. À en croire SPORT1 , les dirigeants bavarois doutent depuis longtemps de la capacité de paiement des Catalans, ne serait-ce que parce que le Barça aurait eu beaucoup de mal à boucler le transfert d'Arturo Vidal, réalisé il y a quatre ans pour un montant de 18M€, en demandant un paiement échelonné pour boucler l’opération.

Le Bayern prêt à trouver un accord avec le PSG ou Chelsea, mais…

Cette fois-ci, le Bayern Munich veut son chèque tout de suite en cas de transfert de Robert Lewandowski, afin de pouvoir poursuivre son mercato et recruter Matthijs de Ligt (Juventus) et Mathys Tel (Rennes), de quoi arranger les affaires du PSG. D’après L’Équipe , l’écurie parisienne rêve de pouvoir associer Lewandowski à Kylian Mbappé et reste attentive à l’évolution des négociations entre Catalans et Bavarois. Et d’après SPORT1 , ces derniers privilégieraient justement un transfert de leur joueur vers le PSG ou Chelsea, également à l’affût, jugés plus fiables financièrement.

Lewandowski veut le Barça et rien d’autre

Pour le PSG, la porte s’entrouvre donc, mais il sera difficile d’aller au bout. Lewandowski et son conseiller Pini Zahavi auraient fait comprendre au Bayern qu'ils ne souhaitaient pas écouter les autres offres, faisant du Barça leur priorité. Le Polonais ne souhaite pas aller en France ou en Angleterre, mais uniquement en Espagne, où un contrat de trois ans l’attend à en croire le média allemand. Un problème pour les dirigeants du Bayern qui se retrouvent dans une impasse : négocier uniquement avec le Barça pour trouver une solution satisfaisante pour toutes les parties, ou garder l'attaquant contre sa volonté avec le risque de le voir partir en 2023 sans indemnité de transfert.