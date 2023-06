Mercato : Le PSG a fait une folle promesse à Luis Enrique

Alexis Brunet

Dans quelques jours, le PSG devrait annoncer officiellement le remplaçant de Christophe Galtier. Cela devrait être sauf catastrophe Luis Enrique. L'Espagnol va retrouver un banc depuis son départ du FC Barcelone en 2017. Les dirigeants parisiens ont annoncé à Lucho qu'il aurait le droit à tout un cycle dans la capitale.

Il va y avoir du changement cet été au PSG, et à tous les étages. Luis Campos s'est déjà activé sur le mercato. Trois joueurs ont déjà signé à Paris. Il s'agit de Manuel Ugarte, Marco Asensio et Milan Skriniar. Ces arrivées devraient être suivies dans les prochains jours de trois nouvelles, car Cher Ndour, Kang-in Lee et Lucas Hernandez sont annoncés très proche de rejoindre le club de la capitale.

Paris a promis un cycle à Luis Enrique

Il ne va pas y avoir de changement qu'au niveau des joueurs. L'entraîneur aussi va changer. Exit Christophe Galtier, c'est Luis Enrique qui va prendre la succession. L'Espagnol était libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à la tête de la sélection espagnole. Selon les informations de Sports Zone , les dirigeants parisiens ont fait une promesse à Enrique. Ils lui ont confié qu'il aurait le droit à un cycle dans la capitale, c'est-à-dire à deux ans minimum, plus une option activable dès l'été prochain.

Objectif Ligue des Champions pour Enrique

Lors de sa signature à Paris, Christophe Galtier aussi s'était engagé pour deux ans minimum. Mais Enrique semble plus à même d'offrir au PSG ce qu'il cherche depuis des années, la victoire finale en Ligue des Champions. L'Espagnol a déjà décroché la C1, c'était en 2015, et il était alors au FC Barcelone, avec un certain Neymar. Le Brésilien pourrait finalement rester si son ancien entraîneur arrive. Une fois sa grave blessure guérie, il pourrait redevenir un atout offensif de poids, surtout si Kylian Mbappé venait à partir.