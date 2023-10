Mercato : Le PSG a déjà trouvé son objectif pour 2024

Axel Cornic

Le mercato estival est termine depuis un peu plus d’un mois, mais le Paris Saint-Germain semble déjà penser au prochain. Et l’objectif semble être de continuer sur l’agrandissement de la colonie française dans l’effectif parisien, avec notamment les récentes arrivées d’Ousmane Dembélé et de Randal Kolo Muani cet été.

Fini le PSG cosmopolite, les dirigeants veulent une équipe à majorité tricolore, s’appuyant sur l’énorme vivier de talents en France. Mais ce n’est toujours facile et on a pu le voir cet été avec Marcus Thuram, qui a préféré rejoindre l’Inter plutôt que de poser ses valises à Paris.

Parti du PSG, Verratti annonce son prochain transfert https://t.co/O6CniyoBPk pic.twitter.com/jSBnudMeap — le10sport (@le10sport) October 17, 2023

Le PSG rate Theo Hernandez

Il ne semble pas être le seul international français que le PSG a raté lors du dernier mercato estival, puisque La Gazzetta dello Sport parle également de Theo Hernandez. Ce dernier aurait été approché par les parisiens, mais l’AC Milan a fait mur, ne voulant pas perdre l’une des plus grandes stars de son effectif.

Déjà prêt pour l’été 2024 ?

Mais ce n’est que partie remise. D’après les informations du quotidien italien, le PSG aurait l’intention de revenir à la charge et aurait déjà planifié une nouvelle offensive pour Theo Hernandez, en vue du prochain mercato estival. Reste à voir si cette fois les dirigeants réussiront à faire sauter le verrou milanais.