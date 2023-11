Mercato : Le PSG a déjà acté un transfert pour cet hiver !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Totalement mis de côté par la direction du PSG alors qu'il avait refusé de quitter le club l'été dernier, Hugo Ekitike semble indéniablement condamné à changer d'air en janvier s'il souhaite relancer sa carrière. De son côté, la direction parisienne est déjà prête à valider son transfert en direction de la Premier League.

Hugo Ekitike et le PSG, c'est bientôt la fin ? L'attaquant de 21 ans se retrouve désormais barré par les présences de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos à la pointe de l'attaque parisienne, lui qui avait refusé les options qui se sont offertes à lui lors du dernier mercato estival. Et alors qu'il n'a disputé que 8 minutes en match officiel cette saison, le numéro 44 du PSG n'a plus d'autre option que d'envisager un départ.

Le PSG très agacé par un feuilleton du mercato ? https://t.co/8r1IQ2Y0C2 pic.twitter.com/trTJ4Zlx30 — le10sport (@le10sport) November 27, 2023

Newcastle courtise Ekitike

À en croire les révélations du journaliste Ben Jacobs, Newcastle courtise toujours Hugo Ekitike et souhaiterait l'attirer sous la forme d'un prêt avec option d'achat durant le mercato hivernal. Mais de son côté, le PSG a d'autres plans pour l'ancien Rémois.

Le PSG veut un transfert de 35-40M€

Selon le journaliste anglais, le PSG n'acceptera qu'un transfert sec pour Ekitike, pour un montant compris entre 35 et 40M€. Mais dans l'esprit des dirigeants, la tendance semble très claire : l'attaquant sera poussé vers la sortie cet hiver malgré un contrat qui court jusqu'en 2027.