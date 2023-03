Mercato : Le PSG a choisi sa prochaine star

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Déjà en quête de nouvelles recrues pour le prochain mercato estival, le PSG vise notamment du renfort en attaque. Le profil de Victor Osimhen plait tout particulièrement à Luis Campos qui connaît très bien le buteur de Naples, et il faudra débourser pas moins de 150M€ pour le faire venir au Parc des Princes.

Récemment interrogé au micro de Sport1 , Victor Osimhen n’excluait pas l’idée d’un départ de Naples l’été prochain : « Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. A la fin de la saison, je me réunirai avec mes agents et nous discuterons. Je serai également en pourparlers avec Naples. Je suis incroyablement reconnaissant envers Naples. Nous trouverons une bonne solution ensemble », a confié le buteur nigérian de 24 ans.

Le PSG à fond sur Osimhen

Une aubaine pour le PSG qui est annoncé avec insistance sur les traces de Victor Osimhen, et notamment Luis Campos, qui connaît très bien le buteur de Naples puisqu’il avait été à l’origine de son arrivée au LOSC en 2019. L’expérience qui a tout changé pour la suite de la carrière d’Osimhen, revendu à peine un an plus tard au club italien pour 80M€ (70M€ + 10M€ de bonus).

Un transfert qui va coûter cher

Mais comme l’a indiqué Foot Mercato mardi, Naples pourrait réclamer jusqu'à 150M€ pour lâcher Victor Osimhen lors du prochain mercato estival, et l’opération s’annonce donc déjà compliquée pour le PSG qui semble malgré tout déterminé à faire venir sa nouvelle star pour garnir son attaque.