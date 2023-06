Mercato : Le PSG a choisi ses deux prochaines stars !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En plus du possible départ de Kylian Mbappé qui a décidé de ne pas prolonger son contrat, le mercato estival s’annonce plus que jamais agité pour le PSG. Le club de la capitale a déjà acté trois renforts pour cet été, et Jérôme Rothen annonce les deux priorités actuelles de Luis Campos pour la suite du mercato.

Ça s’active déjà au PSG pour le recrutement estival ! Les arrivées de Milan Skriniar et Marco Asensio, désormais libres de tout contrat, ont d’ores et déjà été actées, tout comme le transfert de Manuel Ugarte pour 60M€, qui a lui-même officialisé la nouvelle jeudi : « La vérité, c'est qu'il faut maintenant se reposer un peu et tout commencer au PSG. Je vais dans un club géant, je ne l'ai pas encore réalisé, mais je vais essayer de tout commencer », a indiqué le milieu de terrain uruguayen. Et ce n’est pas fini…

Mbappé veut claquer la porte du PSG, énorme colère au Qatar https://t.co/xNibrrV1x5 pic.twitter.com/wpVnuQGK7P — le10sport (@le10sport) June 15, 2023

Un mercato agité au PSG

En effet, la grande énigme autour du futur de Kylian Mbappé suscite de grandes interrogations et pourrait avoir des répercussions sur le mercato estival du PSG comme l’a indiqué Jérôme Rothen mercredi sur RMC Sport : « C’est vrai que le cas de Kylian Mbappé pose question au club. Pour le moment, ils travaillent autour de la présence de Kylian Mbappé au club la saison prochaine et ils ont bien raison », a indiqué l’ancien joueur du PSG.

« Il y a deux priorités »