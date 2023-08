Mercato : Le prochain départ à l'OM identifié

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, l'OM cherche à dégraisser son effectif, en se débarrassant de certains indésirables. C'est le cas de Pol Lirola, qui est prié de se trouver un nouveau point de chute. L'Espagnol dispose de touches en Serie A notamment. Le club de Frosinone paraît être en pole, et il s'agirait alors d'un prêt sec.

Cet été, l'OM s'est bien renforcé sur le mercato. Marseille a fait signer de nombreux joueurs. Ils sont six à avoir rejoint le club phocéen. Il y a le gardien Ruben Blanco, le latéral Renan Lodi, le milieu de terrain Geoffrey Kondogbia, et les attaquants Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye, et Ismaïla Sarr.

Marseille ne veut plus de Pol Lirola

Après avoir beaucoup recruté, l'OM cherche à dégraisser. D'après les informations de L’Équipe , Pol Lirola pourrait bien partir de Marseille cet été. Le défenseur espagnol dispose de nombreuses touches en Serie A. Frosinone est le club le plus intéressé, et il pourrait débarquer sous la forme d'un prêt sec.

Guendouzi pourrait rejoindre la Lazio

En plus de Pol Lirola, un autre Marseillais pourrait rejoindre la Serie A. Mattéo Guendouzi est très apprécié par la Lazio, qui en ferait sa priorité. L'OM demande 20M€ pour son milieu de terrain.