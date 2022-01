Foot - Mercato - LOSC

Mercato : Le LOSC s’enflamme déjà pour l’arrivée de Ben Arfa !

Publié le 23 janvier 2022 à 23h45 par T.M.

A peine arrivé au LOSC, Hatem Ben Arfa fait déjà des heureux parmi ses nouveaux coéquipiers au sein de l’effectif de Jocelyn Gourvennec.

N’ayant pas de club pour la première partie de saison, Hatem Ben Arfa vient de retrouver les joies de la compétition. En effet, alors qu’il était libre, l’international français s’est engagé pour 6 mois avec le LOSC. Et à peine arrivé chez les Dogues, Ben Arfa a effectué sa grande première ce samedi face au Brest. Malheureusement, cela s’est soldé par une défaite pour les champions de France en titre (2-0).

« Un joueur incroyable »