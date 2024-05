Mercato : Le FC Nantes annonce une première signature !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que du mouvement est attendu dans les prochaines semaines au FC Nantes, un premier dossier est d’ores et déjà bouclé par le club présidé par Waldemar Kita. Évoquée ces derniers jours, la prolongation de Nicolas Pallois a été officialisée ce jeudi, un vrai bonheur pour le défenseur de 36 ans qui disputera donc une huitième saison chez les Canaris.

Quatorzième de Ligue 1, le FC Nantes n’est pas passé loin de la catastrophe une fois de plus. Le club a appelé à la rescousse Antoine Kombouaré quelques semaines avant la fin de la saison pour jouer les pompiers de service, avec un nouveau succès au rendez-vous pour le Kanak, prolongé pour deux saisons grâce au maintien. Du mouvement a d’ores et déjà été annoncé en vue du mercato estival afin de permettre au FC Nantes de vivre une prochaine saison plus tranquille, mais en attendant les premières signatures, c’est une prolongation qui a été actée.

« Je serai là pour aider le groupe et pousser les jeunes »

En fin de contrat au mois de juin, le défenseur Nicolas Pallois a officiellement prolongé pour une année, soit jusqu’en 2025. « Je suis très heureux de prolonger pour une huitième année au FC Nantes , a confié celui qui disputera sa huitième saison du côté de la Beaujoire. Tout le monde le sait, je suis très attaché au club. Je serai là pour aider le groupe et pousser les jeunes . »

« Beaucoup de départs et d'arrivées » au FC Nantes