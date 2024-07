Mercato : Le départ d’un joueur du PSG confirmé à l’étranger ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 26 ans, Renato Sanches est toujours un joueur du PSG, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2027. Toutefois, le Portugais ne devrait pas s’éterniser au sein du club de la capitale à l’occasion de ce mercato estival. Intégré au loft des indésirables, Renato Sanches est invité à se trouver un nouveau club. Alors que son nom a été évoqué pour retourner au Benfica Lisbonne, faisant le chemin inverse de Joao Neves. Un club que le joueur du PSG veut absolument rejoindre visiblement.

Comme l’été dernier, le PSG a remis en place son loft des indésirables afin de faire le ménage au sein de l’effectif de Luis Enrique. Alors qu’on retrouvait notamment Kylian Mbappé dans ce groupe il y a un an, ce loft est déjà bien rempli. Le club de la capitale a identifié de nombreux joueurs sur lequel il ne compte pas. Une liste sur laquelle on retrouve Renato Sanches. Clairement plus en odeur de sainteté au PSG, le Portugais était prêté la saison dernière à l’AS Rome et le voilà donc à nouveau poussé vers la sortie.

« Je pense qu'il veut revenir »

Pour la saison à venir, Renato Sanches ne devrait donc plus être au PSG et pour celui qui a été formé au Benfica Lisbonne, c’est un retour aux sources qui pourrait se profiler. En effet, tandis que Joao Neves est attendu à Paris, Renato Sanches devrait lui faire le chemin inverse. S’étant dernièrement entrainé avec le Parisien, Adrien Silva a d’ailleurs fait une confidence dans ce feuilleton, expliquant rapporté par A Bola : « Il n’a pas encore pris sa décision. Malheureusement, quand on est lié à un club. cela ne dépend pas que du joueur. Je pense qu'il veut revenir. Benfica est très spécial pour lui, je ne vois pas pourquoi il ne voudrait pas revenir, mais tout doit s'arranger et parfois c'est la chose la plus compliquée ».

Un problème pour le retour de Renato Sanches ?

Jorge Castelo a lui expliqué à propos d’un retour de Renato Sanches à Benfica : « Peu importe l'affection qu'il y a, il y a toujours quelque chose qui reste dans l'air : quelle est la possibilité qu'il contribue efficacement aux objectifs du club ? C’est ce mélange qui peut souvent être négatif quant aux perspectives qu’on a d’un joueur. Il faut être rationnel par rapport à ce que le joueur a produit ».