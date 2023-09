Mercato : Le coup de folie à 1Md€ du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG n'a pas lésiné sur les moyens. Pour constituer son effectif actuel, le club parisien a eu besoin de plus d'1 milliard d'euros selon l’Observatoire du football CIES . Seuls trois autres clubs ont investi plus d'argent sur le marché, trois formations de Premier League : Manchester United, Manchester City et Chelsea.

Le PSG n'est pas réputé pour regarder à la dépense. Ces dernières années, le club parisien a enchaîné les transferts XXL pour constituer un groupe de qualité. Le plus onéreux reste celui de Neymar en 2017 (222M€), qui reste à ce jour le transfert le plus cher de l'histoire du football.

Le PSG moins dépensier, mais...

Mais ces derniers mois, le PSG semble avoir changé de politique de recrutement. Le club parisien ne recherche plus des stars, mais des joueurs, certes moins réputés, prêts à mouiller le maillot. Mais malgré ces modifications, l'effectif du PSG reste l'un des plus chers en Europe.

Un effectif à 1Md€

Comme l'a indiqué l'Observatoire du football CIES, le PSG a dépensé près d'1Md€ pour constituer son groupe. Trois autres clubs ont investi plus d'argent : Manchester United, Manchester City et Chelsea. Le deuxième club français est très loin derrière le PSG. Il s'agit de l'AS Monaco avec un effectif à 354M€.