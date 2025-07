Mercato : Le contrat qui menace le PSG !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin 2026, Gianluigi Donnarumma ne semble pas disposé à prolonger dans les conditions fixées par le PSG. Une situation qui pourrait profiter à Chelsea, évidemment enclin à répondre aux exigences de l'Italien sur le plan salarial. Un contrat qui pourrait donc mettre le PSG dans une situation délicate.

La situation de Gianluigi Donnarumma devient brûlante. Et pour cause, son contrat au PSG s'achève en juin 2026 et le portier italien ne semble pas décidé à accepter la nouvelle politique salariale du club parisien qui consiste à valoriser les primes, et moins la part fixe. Et selon David Gluzman, cela pourrait permettre à d'autres clubs de s'immiscer dans ce dossier, à l'image de Chelsea, qui n'hésitera pas à lui proposer un gros salaire.