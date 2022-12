Mercato : Le clan Ronaldo joue la montre pour son avenir

Plus le temps passe, plus Cristiano Ronaldo se rapproche de son nouveau club. Annoncé du côté d'Al-Nassr depuis plusieurs semaines maintenant, l'attaquant de 37 ans semble prendre la direction de l'Arabie Saoudite. Le Portugais serait tombé d'accord avec le club saoudien. Mais le clan Cristiano Ronaldo voudrait d'abord explorer la ville de Riyadh avant de prendre une décision.

Cristiano Ronaldo serait enfin sur le point de se trouver un nouveau club. Alors que la saison reprend dans peu de temps, maintenant que la Coupe du monde est terminée, le Portugais n’a toujours pas annoncé pour quelle équipe il allait jouer. Le quintuple Ballon d’Or aimerait rester en Europe afin d’évoluer à un niveau compétitif. Cependant, Cristiano Ronaldo ne serait convoité qu’en Arabie Saoudite. Al-Nassr lui aurait offert un contrat jusqu’en 2025 avec un salaire de 200M€ par saison. Et visiblement, le dossier semble avancer dans le bon sens pour l’arrivée de l’ancienne star du Real Madrid.

🚨🤝 #Ronaldo and #AlNasr have set all contract details, which they agree on. ✅⏳ Before making a choice, #CR7&Georgina want to evaluate Riyadh in terms of environment, atmosphere and living.✍️ If the city suits them, and no 🇪🇺 offers will arrive, CR7 will join Al Nasr. 🐓⚽ pic.twitter.com/iuUY7t4EQW