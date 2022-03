Foot - Mercato

Mercato : Laurent Blanc tout proche d’un grand retour en Ligue 1 ?

Publié le 1 mars 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que Peter Bosz peine toujours autant à obtenir les résultats attendus sur le banc de l’OL, les récentes déclarations de Jean-Michel Aulas au sujet de Laurent Blanc semblent ouvrir grand la porte à l’ancien entraîneur du PSG.

Interrogé en janvier dernier au micro d’Europe 1, Jean-Michel Aulas n’avait pas hésité à lâcher un ultimatum à son entraîneur, Peter Bosz, pour son avenir sur le banc de l’OL : « Peter Bosz, c’est costaud. Mais il n’y a pas de résultat à la hauteur. On a dit ‘on continue jusqu’à fin février’ pour voir ce que cela donne mais dans mon esprit, on ne va pas se mettre en danger », avait confié Aulas. Mais l’OL pointe actuellement à la 10e place de Ligue 1 et reste sur une défaite à domicile contre le LOSC dimanche soir (0-1), et le fameux bilan attendu fin février n’a rien de bon pour Peter Bosz. Mais qui pourrait venir lui succéder ?

Enfin l’heure de Laurent Blanc à l’OL ?