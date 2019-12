Foot - Mercato - Atlético de Madrid

Mercato : L'Atlético rassure Thomas Lemar !

Publié le 28 décembre 2019 à 15h31 par La rédaction mis à jour le 28 décembre 2019 à 15h33

Enrique Cerezo, président de l'Atlético de Madrid, s'est exprimé au sujet de la situation traversée par Thomas Lemar.