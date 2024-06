Mercato : L'ASSE va annoncer 14 départs ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

De retour en Ligue 1, l'ASSE devrait profiter du mercato estival pour renouveler son effectif. Plusieurs joueurs en fin de contrat ou n'ayant pas le niveau pour évoluer dans l'élite pourraient être poussés vers la sortie. La liste des éléments menacés est longue. Pas moins de quatorze joueurs pourraient quitter Saint-Etienne durant l'intersaison. Les voici.

L'ASSE va devoir remodeler son effectif si elle veut avoir une chance de bien figurer en Ligue 1 la saison prochaine. Plusieurs joueurs n'ayant pas le niveau pour évoluer en Ligue 1 ou ne rentrant plus dans les plans d'Olivier Dall'Oglio pourraient prendre la porte durant le mercato. « Vous savez, nous arrivons dans une situation où le marché des transferts débute. Donc, nous devons nous concentrer très fortement sur les décisions immédiates qui doivent être prises concernant l'équipe. Donc, il y a deux points importants, l'un concerne les questions immédiates du mercato mais il y a ensuite d'autres questions qui prendront un peu plus de temps. Ce que l'on peut garantir pour le moment, c'est qu'il s'agit d'un groupe d'actionnaires qui réfléchit à moyen et long terme. Nous ne voulons pas être dans un état d'urgence chaque année » avait déclaré l'entraîneur stéphanois après la vente du club.

L'ASSE va faire le ménage

Ces derniers jours, l'ASSE a officialisé les départs de Maxence Rivera, mais aussi de Dylan Chambost. Selon Peuple-Vert, la formation devrait également chercher une porte de sortie pour les joueurs dont le contrat prendra fin l'année prochaine. Ils sont dix dans ce cas : Léo Pétrot, Dennis Appiah, Yvann Maçon, Thomas Monconduit, Louis Mouton, Mathieu Cafaro, Ibrahima Wadji, Mathys Saban, Yanis Lhery, et Benjamin Bouchouari.

Plusieurs joueurs sont en fin de contrat

A en croire le média, quatre autres éléments ne sont pas certains de poursuivre l'aventure : Étienne Green, Mahmoud Bentayg, Lamine Fomba et Mathis Amougou. Au total, ce sont quatorze joueurs qui pourraient quitter l'ASSE cet été.