Mercato : L'annonce de Deschamps qui va redonner espoir à Zidane

Amadou Diawara

Depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane espère un faux-pas de Didier Deschamps pour prendre sa place en équipe de France. Toutefois, le sélectionneur des Bleus a été prolongé jusqu'en 2026 après la Coupe du Monde au Qatar. Heureusement pour Zinedine Zidane, Didier Deschamps a laissé entendre qu'il pourrait ne pas aller au bout de son contrat avec la FFF.

Lors de l'été 2021, Zinedine Zidane a claqué la porte du Real Madrid. Alors qu'il espère prendre la succession de Didier Deschamps en équipe de France, le Ballon d'Or 98 est toujours libre de tout contrat. Toutefois, le sélectionneur des Bleus a prolongé avec la FFF jusqu'en 2026 après la Coupe du Monde au Qatar, et Philippe Diallo ne compte pas le destituer d'ici-là. « Zinedine Zidane est un des monuments du football français, la première chose, c’est quand même d’avoir à la fois reconnaissance et gratitude pour tout ce qu’il a apporté aux Français. Ensuite, on a le plus grand sélectionneur du football français en place jusqu’en 2026. Tout est dit », a affirmé le président de la FFF au Figaro .

Deschamps va faire le bilan après l'Euro

Malgré la sortie de Philippe Diallo, Zinedine Zidane espère un faux pas de Didier Deschamps à l'Euro 2024 pour prendre sa place. En effet, comme l'a indiqué la Gazzetta dello Sport , l'ancien technicien du Real Madrid croit en ses chances de devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France en cas de contre-performance tricolore en Allemagne. D'ailleurs, Didier Deschamps a laissé entendre qu'il pourrait quitter son poste après la prochaine compétition.

«Je fais une analyse après chaque compétition»