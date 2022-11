Mercato : Lâché par Mourinho, il pourrait se relancer à l’OM

Axel Cornic

Rick Karsdorp pourrait être l’un des grands objectifs de Pablo Longoria lors du prochain mercato hivernal. En froid avec José Mourinho, le latéral droit pourrait être poussé vers la sortie par l’AS Roma et ainsi se relancer à l’Olympique de Marseille lors de la deuxième partie de saison. D’autres clubs comme l’OL ou encore la Juventus seraient également sur le coup.

Le mercato d’hiver avance à grands pas et Pablo Longoria semble déjà avoir quelques objectifs en tête. C’est le cas avec Rick Karsdorps, latéral droit de l’AS Roma, qui pourrait rejoindre l’OM pour jouer les doublures de Jonathan Clauss.

Longoria veut Karsdorp à l’OM

D’après les informations de Il Corriere dello Sport , Karsdorp attiserait énormément de convoitises aux quatre coins de l’Europe puisqu’en plus de l’OM, l’OL souhaiterait s’attacher ses services. En Italie on parle également de la Juventus, de l’AC Milan et de Bologna, ainsi que de plusieurs clubs d’Eredivisie.

La Roma veut un transfert, mais...

Le quotidien explique qu’après la rupture avec José Mourinho, les dirigeants de l’AS Roma comme l’entourage du joueur travaillerait sur un départ. Or, le club romain pousserait pour un transfert sec, alors que le clan Karsdorp semble plutôt pencher pour un prêt avec option d’achat.