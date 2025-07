Mercato : L’accord secret qui va régaler Kylian Mbappé !

Brillant durant la Coupe du monde des clubs en l'absence de Kylian Mbappé, Gonzalo Garcia a attiré de nombreuses convoitises. Le jeune attaquant du Real Madrid aurait d'ailleurs un accord avec Getafe grâce à un deal passé depuis plusieurs semaines. Une nouvelle qui pourrait faire les affaires de Kylian Mbappé Mbappé, bientôt débarrassé d’un concurrent direct dans la hiérarchie offensive madrilène.

Alors engagé en Coupe du monde des clubs, le Real Madrid a dû faire face à un forfait de taille : celui de Kylian Mbappé . Pour pallier cette absence, la Casa Blanca a fait appel au jeune Gonzalo Garcia . Devenu titulaire, l’attaquant espagnol a inscrit 4 buts et délivré 1 passe décisive en 5 matchs durant cette compétition.

«J’ai de l’espoir»

Le président de Getafe, Angel Torres, s’est d'ailleurs confié à AS sur le cas Gonzalo Garcia, expliquant : « Il y avait un accord que, tant qu’il ne resterait pas au Real Madrid, il pourrait venir. C’est un accord qui date d’un mois et demi avec le club et l’agent, mais vu l’état de forme du garçon… J’ai de l’espoir. Si Gonzalito vient, ce sera une bonne aide. »