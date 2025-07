Mercato : La signature à l'OM plombée pour une histoire d'argent !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entre l'OM et Valentin Rongier, la séparation serait imminente. En effet, en compagnie de Quentin Merlin, le milieu de terrain est attendu du côté de Rennes. A un du terme de son contrat, Rongier s'apprête donc à être vendu, lui qui aurait pu prolonger à l'OM. Une signature qui n'a pas vu le jour pour un problème d'argent.

Arrivé à l'OM en 2019, Valentin Rongier avait promis quand il était au FC Nantes qu'il ne signerait jamais à Rennes . Une promesse qu'il s'apprête à briser. En effet, le milieu de terrain et Quentin Merlin ont quitté le rassemblement olympien pour finaliser leur transfert vers la Bretagne. Le divorce avec l' OM est donc imminent alors qu'il y a peu, il était encore question d'une possible prolongation pour Rongier .

Sous contrat jusqu'en 2026 avec l' OM, Valentin Rongier aurait très bien pu parapher un nouveau bail avec le club phocéen. En effet, comme l'explique La Provence, la direction marseillais avait fait parvenir une offre de prolongation à Rongier . Celle-ci n'a jamais été signée et pour cause, le nouveau salaire proposé par l' OM était trop éloigné des attentes du milieu de terrain.

L'OM ouvre la porte à un transfert

Par la suite, personne n'a voulu faire d'effort et rien n'a donc changé entre l'OM et Valentin Rongier. Le milieu de terrain est alors entré dans la dernière année de son contrat avec le club phocéen. Et à Marseille, cette situation est loin d'être appréciée. C'est ainsi que la porte a été ouverte pour la vente de Rongier.