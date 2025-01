Mercato : La recrue parfaite pour régler les problèmes de l'OM !

Thomas Bourseau

Au cours des prochaines heures, l'Olympique de Marseille devrait être en mesure d'annoncer le recrutement de l'agent libre Luiz Felipe. Mais ce ne serait pas suffisant aux yeux de Rio Mavuba. L'ancien joueur du LOSC, aujourd'hui consultant pour TF1, a profité de sa présence sur le plateau de Téléfoot afin de réclamer l'arrivée d'un ailier à la direction de l'OM.

L'Olympique de Marseille se trouve dans une phase de reconstruction. En atteste le recrutement effectué lors du dernier mercato estival, à savoir 12 recrues et quelques joueurs transférés ou prêtés dans l'hexagone et aux quatre coins de l'Europe comme Jordan Veretout, Samuel Gigot ou encore Azzedine Ounahi pour ne citer qu'eux.

L'OM sur le point de boucler la venue de Luiz Felipe

Et maintenant ? La Provence a récemment fait part d'une volonté de la direction de l'OM de renforcer le secteur défensif avec un défenseur central et un arrière latéral dans l'idéal. Toutefois, le recrutement imminent de Luiz Felipe, de par sa polyvalence, permettrait à l'Olympique de Marseille de faire d'une pierre deux coups. De quoi pousser Rio Mavuba à réclamer un changement de stratégie aux dirigeants phocéens avec la venue d'un joueur à vocation offensive.

Sur le plateau de Téléfoot, l'ex-milieu de terrain des Girondins de Bordeaux et du LOSC aimerait voir débarquer un attaquant à l'Olympique de Marseille cet hiver. « L’OM ne devrait pas être trop actif cet hiver ? C’est plutôt malin de leur part et assez intelligent. Ils ont un effectif qui s’est construit, ajouter beaucoup de joueurs ça ferait un peu trop pour l’adaptation. Il y a un joueur en plus de ce défenseur central que je prendrais, en tout cas un profil, un excentré dribbleur parce qu’on sent que l’OM a des difficultés à domicile et qui peut jouer attaquant ». Reste désormais à savoir si le tandem Pablo Longoria - Medhi Benatia partagera le même point de vue que Rio Mavuba.