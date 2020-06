Foot - Mercato

Mercato : La fin approche pour Mario Balotelli…

Publié le 12 juin 2020 à 14h10 par La rédaction

Alors que le divorce entre Mario Balotelli et Brescia semble désormais inévitable, le feuilleton a pris encore une autre tournure lorsque l’agent de Mario Balotelli, Mino Raiola, s’en est mêlé après les récentes déclarations de l’avocat du club italien.