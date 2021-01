Foot - Mercato - Liverpool

Mercato : La déclaration fracassante de Klopp sur le mercato hivernal !

Publié le 23 janvier 2021 à 12h40 par La rédaction

Alors que Liverpool est à la recherche d'un nouveau défenseur central, Jürgen Klopp a assuré qu'il était prêt à terminer la saison sans le moindre renfort.