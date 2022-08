Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : La décision est prise pour Cristiano Ronaldo

Publié le 29 août 2022 à 17h15 par Bernard Colas

Désireux de quitter Manchester United, Cristiano Ronaldo manque d’options à quelques jours de la fin du mercato estival, alors que les Red Devils répètent que le départ du Portugais n’est pas souhaité en interne. Pourtant, la réalité serait différente et tout le monde verrait d’un bon œil la sortie du quintuple Ballon d’Or.

Cristiano Ronaldo aura animé le mercato cet été. Une année après son retour à Manchester United, le Portugais veut quitter Old Trafford afin de participer à la Ligue des champions cette saison. Problème, le quintuple Ballon d’Or cherche désespérément une porte de sortie, et Jorge Mendes enchaîne les refus malgré les nombreux contacts en interne. Dernièrement, il a notamment été question d’un départ vers le Napoli ou le Sporting CP, alors que du côté de Manchester United, on répète que la sortie de Cristiano Ronaldo n’est pas souhaitée.

« Nous voulons qu’il reste », affirme Ten Hag, mais…

« Nous lui avons donné des minutes de jeu, donc nous voulons qu'il reste , a répété Erik ten Hag ce week-end après la victoire contre Southampton. Nous avons Cristiano Ronaldo, nous avons Anthony Martial, nous avons Marcus Rashford, donc nous sommes bien . » Tout au long de l’été, Manchester United a en effet fait savoir que la porte était fermée pour Cristiano Ronaldo, à qui il reste une année de contrat. Mais en interne, la position des Red Devils serait bien différente.

Manchester United espère bel et bien se séparer de CR7