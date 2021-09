Foot - Mercato

Mercato : Klopp s’enflamme pour l’arrivée de Vieira en Premier League !

Publié le 17 septembre 2021 à 21h40 par La rédaction

Alors que Liverpool affronte Crystal Palace ce samedi, Jürgen Klopp se dit sous le charme de Patrick Vieira, arrivé cet été chez les Eagles.