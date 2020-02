Foot - Mercato

Mercato : L'avenir de Valbuena est scellé !

Publié le 20 février 2020 à 23h20 par La rédaction

Directeur sportif de l’Olympiakos, Christian Karembeu a confirmé la prolongation de Mathieu Valbuena. Le joueur de 35 ans est désormais lié au club grec jusqu’en juin 2021.