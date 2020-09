Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Pirlo veut encore recruter un attaquant !

Publié le 27 septembre 2020 à 15h20 par H.K.

Après avoir fait signer Alvaro Morata, en prêt, pour cette saison, Andrea Pirlo chercherait à recruter un nouvel attaquant à la Juventus. Et il aurait déjà identifié sa cible prioritaire…